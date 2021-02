Lione, Aulas ammette: “Abbiamo provato ad agevolare la partenza di Depay al Barcellona ma l’offerta blaugrana…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Memphis Depay da tempo vicino al Barcellona. I rumors di mercato sull'attaccante del Lione non si sono certo fermati anche con le finestre di trattative chiuse, anzi. La querelle è continuata anche tra i due mister delle squadre interessate Koeman e Garcia. A spiegare la situazione sull'asso olandese è stato il patron del club francese Jean-Michel Aulas ai microfoni di Le Progres.Aulas e il futuro di Depaycaption id="attachment 1063655" align="alignnone" width="713" Depay (getty images)/caption"Per Memphis sarà la fine di un capitolo della sua vita a giugno", ha detto Aulas. "È un giocatore di grande talento e di livello mondiale, non Abbiamo giocatori di questo tipo nella nostra squadra. Ci porta molte soluzioni a livello offensivo. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Memphisda tempo vicino al. I rumors di mercato sull'attaccante delnon si sono certo fermati anche con le finestre di trattative chiuse, anzi. La querelle è continuata anche tra i due mister delle squadre interessate Koeman e Garcia. A spiegare la situazione sull'asso olandese è stato il patron del club francese Jean-Michelai microfoni di Le Progres.e il futuro dicaption id="attachment 1063655" align="alignnone" width="713"(getty images)/caption"Per Memphis sarà la fine di un capitolo della sua vita a giugno", ha detto. "È un giocatore di grande talento e di livello mondiale, nongiocatori di questo tipo nella nostra squadra. Ci porta molte soluzioni a livello offensivo. ...

