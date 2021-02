L’indice Rt sopra a 1 in dieci regioni. Molise, Emilia-Romagna e Campania verso la zona arancione. Bolzano e Umbria in rosso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 10 le regioni e le Province autonome che hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui 9 anche nel limite inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. E’ quanto risulta dal monitoraggio settimanale dell’Iss e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia. Le 10 regioni ad alto rischio sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, le province autonome di Bolzano e Trento, Toscana e Umbria. Una regione, l’Umbria, ha un livello di rischio alto. Sono 12, rispetto alle 10 della settimana precedente, le regioni a rischio moderato (di cui 6 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 8 a rischio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 10 lee le Province autonome che hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui 9 anche nel limite inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. E’ quanto risulta dal monitoraggio settimanale dell’Iss e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia. Le 10ad alto rischio sono: Abruzzo, Basilicata,, Liguria,, le province autonome die Trento, Toscana e. Una regione, l’, ha un livello di rischio alto. Sono 12, rispetto alle 10 della settimana precedente, lea rischio moderato (di cui 6 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 8 a rischio ...

