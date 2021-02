L’indice Rt sopra a 1 in dieci regioni. Molise, Emilia-Romagna e Campania arancioni da domenica. Brusaferro: “La situazione richiede grande attenzione” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 10 le regioni e le Province autonome che hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui 9 anche nel limite inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. E’ quanto risulta dal monitoraggio settimanale dell’Iss e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia. Le 10 regioni ad alto rischio sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, le province autonome di Bolzano e Trento, Toscana e Umbria. Una regione, l’Umbria, ha un livello di rischio alto. Sono 12, rispetto alle 10 della settimana precedente, le regioni a rischio moderato (di cui 6 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 8 a rischio basso. Dunque il ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 10 lee le Province autonome che hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui 9 anche nel limite inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. E’ quanto risulta dal monitoraggio settimanale dell’Iss e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia. Le 10ad alto rischio sono: Abruzzo, Basilicata,, Liguria,, le province autonome di Bolzano e Trento, Toscana e Umbria. Una regione, l’Umbria, ha un livello di rischio alto. Sono 12, rispetto alle 10 della settimana precedente, lea rischio moderato (di cui 6 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 8 a rischio basso. Dunque il ministro della Salute, Roberto Speranza, ...

Rodica17957578 : RT @LaNotiziaTweet: L’indice Rt sopra a 1 in dieci regioni. Molise, Emilia-Romagna e Campania verso la zona arancione. Bolzano e Umbria in… - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: L’indice Rt sopra a 1 in dieci regioni. Molise, Emilia-Romagna e Campania verso la zona arancione. Bolzano e Umbria in… - salidaparallela : RT @LaNotiziaTweet: L’indice Rt sopra a 1 in dieci regioni. Molise, Emilia-Romagna e Campania verso la zona arancione. Bolzano e Umbria in… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: L’indice Rt sopra a 1 in dieci regioni. Molise, Emilia-Romagna e Campania verso la zona arancione. Bolzano e Umbria in… - LaNotiziaTweet : L’indice Rt sopra a 1 in dieci regioni. Molise, Emilia-Romagna e Campania verso la zona arancione. Bolzano e Umbria… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indice sopra L’uscita di Conte tra gli applausi. «Ma il mio impegno continua» Corriere della Sera