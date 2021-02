Liliana Segre si vaccina e sui social riceve minacce e insulti: aperta un'indagine (Di venerdì 19 febbraio 2021) insulti, minacce e parole irripetibili sono apparsi sui social contro Liliana Segre che al Fatebenefratelli di Milano si è sottoposta alla vaccinazione anti - Covid per dare il buon esempio. Gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021)e parole irripetibili sono apparsi suicontroche al Fatebenefratelli di Milano si è sottoposta allazione anti - Covid per dare il buon esempio. Gli ...

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - Corriere : L’appello di Liliana Segre dopo il vaccino: «Fatelo, è una opportunità per tutti» - bendellavedova : Gli attacchi assurdi e gli insulti a Liliana Segre dopo che è stata vaccinata, ammoniscono quanto l’odio e il razzi… - marcomaffei12 : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… - wolfPris : RT @mefabriziogatti: A Liliana Segre non perdonano di avere vinto sull'odio. -