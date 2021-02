Liliana Segre riceve minacce e insulti dopo il vaccino Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) minacce, insulti, commenti irripetibili sono stati indirizzati via social, ancora una volta, alla senatrice a vita Liliana Segre, che si è vaccinata al Fatebenefratelli di Milano. Proprio la somministrazione del vaccino - nel primo giorno della campagna lombarda per gli over 80 - ha scatenato l’odio online contro l’ultranovantenne milanese, sopravvissuta ad Auschwitz. A scorrere i commenti sotto il post dove il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - che questa mattina l’ha accolta in ospedale insieme all’assessore al welfare Letizia Moratti - ringrazia la senatrice per la sua testimonianza, sembra di entrare in un girone dantesco dedicato alla banalità del male. Da chi si lamenta perché ‘lei sì e mia nonna no’, a chi le augura le peggiori reazioni avverse, sui social è stato un continuo di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021), commenti irripetibili sono stati indirizzati via social, ancora una volta, alla senatrice a vita, che si è vaccinata al Fatebenefratelli di Milano. Proprio la somministrazione del- nel primo giorno della campagna lombarda per gli over 80 - ha scatenato l’odio online contro l’ultranovantenne milanese, sopravvissuta ad Auschwitz. A scorrere i commenti sotto il post dove il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - che questa mattina l’ha accolta in ospedale insieme all’assessore al welfare Letizia Moratti - ringrazia la senatrice per la sua testimonianza, sembra di entrare in un girone dantesco dedicato alla banalità del male. Da chi si lamenta perché ‘lei sì e mia nonna no’, a chi le augura le peggiori reazioni avverse, sui social è stato un continuo di ...

Corriere : L’appello di Liliana Segre dopo il vaccino: «Fatelo, è una opportunità per tutti» - bendellavedova : Gli attacchi assurdi e gli insulti a Liliana Segre dopo che è stata vaccinata, ammoniscono quanto l’odio e il razzi… - AzzolinaLucia : “Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia. Da nonna 90enne invito a non avere paura e a fare il vaccino”.… - sofonisba55 : RT @pierofassino: Vergogna a chi non perde occasione per diffondere odio, anche a sfondo antisemita, verso una donna straordinaria come Lil… - bertolire : RT @giuliaselvaggi2: Ricordo a tutti i leoni da tastiera che usano i social per insultare Liliana Segre e chiunque altro, che il vostro con… -