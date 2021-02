Liliana Segre riceve la prima dose del vaccino: insulti e minacce sui social (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sui social è partita una valanga di insulti e minacce di morte per la senatrice a vita Liliana Segre dopo la somministrazione della prima dose del vaccino al Fatebenefratelli di Milano. (Facebook)Liliana Segre si è vaccinata: durante la mattinata di ieri, giovedì 18 febbraio, la senatrice a vita ha ricevuto al Fatebenefratelli di Milano la prima dose del siero anti-Covid, dopo essere stata accolta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Successivamente, attraverso un video, ha invitato i cittadini a vaccinarsi e a non avere timore. “Sarà veramente l’unico modo che ognuno di noi ha di combattere questo grande nemico – ha detto Liliana ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Suiè partita una valanga didi morte per la senatrice a vitadopo la somministrazione delladelal Fatebenefratelli di Milano. (Facebook)si è vaccinata: durante la mattinata di ieri, giovedì 18 febbraio, la senatrice a vita ha ricevuto al Fatebenefratelli di Milano ladel siero anti-Covid, dopo essere stata accolta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Successivamente, attraverso un video, ha invitato i cittadini a vaccinarsi e a non avere timore. “Sarà veramente l’unico modo che ognuno di noi ha di combattere questo grande nemico – ha detto...

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - Corriere : L’appello di Liliana Segre dopo il vaccino: «Fatelo, è una opportunità per tutti» - bendellavedova : Gli attacchi assurdi e gli insulti a Liliana Segre dopo che è stata vaccinata, ammoniscono quanto l’odio e il razzi… - betagamma12 : @marysorriso79 Indegnità morale e civile ......liliana Segre e'un sacrario .......???? - FrancescoYeshua : RT @Iperbole_: Questa gentaglia non vale un'unghia di Liliana Segre. Per il Covid il vaccino c'è, per l'imbecillità ancora no purtroppo. h… -