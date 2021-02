Liliana Segre, raffica di insulti: nuove minacce dopo il vaccino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torri La senatrice a vita Liliana Segre vive sotto scorta per le minacce ricevute sui social, e non solo, dal novembre 2019. Adesso, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino al Fatebenefratelli di Milano, la sopravvissuta ad Auschwitz ha ricevuto una nuova raffica di insulti. Immediato lo sdegno del mondo della politica e della società civile. Gli insulti vanno da “lei sì e mia nonna no” a chi le augura gravi effetti collaterali, fino ad arrivare a esprimere irripetibili parole antisemite e minacce di morte. Fontana e Moratti con Liliana Segre per la vaccinazione Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, inaugurando la campagna vaccinale per gli over 80 a Milano, l’aveva ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torri La senatrice a vitavive sotto scorta per lericevute sui social, e non solo, dal novembre 2019. Adesso,aver ricevuto la prima dose dial Fatebenefratelli di Milano, la sopravvissuta ad Auschwitz ha ricevuto una nuovadi. Immediato lo sdegno del mondo della politica e della società civile. Glivanno da “lei sì e mia nonna no” a chi le augura gravi effetti collaterali, fino ad arrivare a esprimere irripetibili parole antisemite edi morte. Fontana e Moratti conper la vaccinazione Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, inaugurando la campagna vaccinale per gli over 80 a Milano, l’aveva ...

