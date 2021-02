Liliana Segre, insulti e minacce sui social dopo il vaccino anti Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le minacce e gli insulti contro la senatrice a vita circolati sul web dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid (Foto Ansa) Liliana Segre nel mirino degli haters. dopo aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus e aver invitato tutti a seguire il suo esempio, la senatrice a vita ha ricevuto insulti e minacce sui social network. Offese con parole pesantissime. E c’è chi arriva addirittura ad augurarle la morte. Suscitando lo sdegno e la condanna da parte della politica e di moltissimi utenti web che si sono stretti attorno alla novantenne sopravvissuta ad Auschwitz. X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lee glicontro la senatrice a vita circolati sul webaver ricevuto il(Foto Ansa)nel mirino degli haters.aver ricevuto ilcontro il coronavirus e aver invitato tutti a seguire il suo esempio, la senatrice a vita ha ricevutosuinetwork. Offese con parole pesssime. E c’è chi arriva addirittura ad augurarle la morte. Suscitando lo sdegno e la condanna da parte della politica e di moltissimi utenti web che si sono stretti attorno alla novantenne sopravvissuta ad Auschwitz. X Leggi anche ...

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - Corriere : L’appello di Liliana Segre dopo il vaccino: «Fatelo, è una opportunità per tutti» - bendellavedova : Gli attacchi assurdi e gli insulti a Liliana Segre dopo che è stata vaccinata, ammoniscono quanto l’odio e il razzi… - Handwriting01 : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… - AugustoSabatel2 : RT @matteorenzi: Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata contro… -