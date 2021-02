Liliana Segre insultata e minacciata per il vaccino, si indaga per odio razziale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Liliana Segre insultata e minacciata per il vaccino. Aperta un’indagine per odio razziale. MILANO – Liliana Segre insultata e minacciata per il vaccino. La foto pubblicata sui social è stata ricoperta di commenti poco gentili nei confronti della senatrice a vita. Non sono mancate frasi offensive di stampo antisemita. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per risalire ai responsabili di questi commenti. L’accusa è quella di odio razziale. Liliana Segre minacciata Liliana Segre ancora una volta nel mirino degli haters. La senatrice a vita ha ricevuto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021)per il. Aperta un’indagine per. MILANO –per il. La foto pubblicata sui social è stata ricoperta di commenti poco gentili nei confronti della senatrice a vita. Non sono mancate frasi offensive di stampo antisemita. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per risalire ai responsabili di questi commenti. L’accusa è quella diancora una volta nel mirino degli haters. La senatrice a vita ha ricevuto ...

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - AzzolinaLucia : “Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia. Da nonna 90enne invito a non avere paura e a fare il vaccino”.… - Corriere : L’appello di Liliana Segre dopo il vaccino: «Fatelo, è una opportunità per tutti» - ManuelPeruzzo : Liliana Segre ha superato l'olocausto, può superare pinco pallino con la foto profilo di un gatto che le augura di… - GramsciAG : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… -