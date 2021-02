Liliana Segre, dopo il vaccino pioggia di insulti: tornano gli inetti da social (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ancora un altro “scandalo all’italiana”: Liliana Segre riceve una serie di incredibili insulti dopo aver accolto l’opportunità di fare il vaccino anti Covid. Qualcuno, pochi giorni fa, aveva chiamato all’unità… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ancora un altro “scandalo all’italiana”:riceve una serie di incredibiliaver accolto l’opportunità di fare ilanti Covid. Qualcuno, pochi giorni fa, aveva chiamato all’unità… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

