Licenziò una maestra vittima di revenge porn: condannata la direttrice d’asilo (Di venerdì 19 febbraio 2021) È stata condannata la direttrice dell’asilo che aveva licenziato una giovane maestra vittima di revenge porn. La vicenda era avvenuta in un piccolo paese alle porte di Torino. La maestra era stata cacciata dalla struttura privata dopo la diffusione in rete di sue foto intime da parte dell’ex fidanzato, che le aveva inviate in una chat ai compagni di calcetto. La direttrice dell’asilo privato aveva deciso di licenziarla perché temeva di perdere iscrizioni e rette per colpa di quanto accaduto. Il giudice Modestino Villani ha condannato la preside a un anno e un mese per violenza privata e diffamazione. “Siamo tutti lupi cattivi in una storia raccontata male” ha dichiarato la preside, citata da Repubblica. Oltre alla direttrice ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) È stataladell’asilo che aveva licenziato una giovanedi. La vicenda era avvenuta in un piccolo paese alle porte di Torino. Laera stata cacciata dalla struttura privata dopo la diffusione in rete di sue foto intime da parte dell’ex fidanzato, che le aveva inviate in una chat ai compagni di calcetto. Ladell’asilo privato aveva deciso di licenziarla perché temeva di perdere iscrizioni e rette per colpa di quanto accaduto. Il giudice Modestino Villani ha condannato la preside a un anno e un mese per violenza privata e diffamazione. “Siamo tutti lupi cattivi in una storia raccontata male” ha dichiarato la preside, citata da Repubblica. Oltre alla...

