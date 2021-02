Libri: 'Fuga dalla Città', il Covid a Milano e in Lombardia raccontato da Fabio Massa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Il Covid 19 ha per sempre cambiato il mondo. Ma se ogni singola nazione ha dovuto fronteggiare l'emergenza sanitaria, l'Italia è stata al centro dell'attenzione mondiale all'inizio della pandemia, la regione Lombardia al centro dell'attenzione mediatica, e Milano l'emblema della Fuga. Proprio su Milano si concentra il libro appena pubblicato del giornalista Fabio Massa 'Fuga dalla Città', edito da Chiarelettere. Il testo racconta la Città attraverso i protagonisti della scena milanese culturale, politica, economica, universitaria, attraverso le interviste al Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021), 19 feb. (Adnkronos) - Il19 ha per sempre cambiato il mondo. Ma se ogni singola nazione ha dovuto fronteggiare l'emergenza sanitaria, l'Italia è stata al centro dell'attenzione mondiale all'inizio della pandemia, la regioneal centro dell'attenzione mediatica, el'emblema della. Proprio susi concentra il libro appena pubblicato del giornalista', edito da Chiarelettere. Il testo racconta laattraverso i protagonisti della scena milanese culturale, politica, economica, universitaria, attraverso le interviste al Presidente della regioneAttilio Fontana, il sindaco di ...

