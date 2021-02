“L’Europa ha fallito nel suo compito più importante. Bisognava agire come Trump sui vaccini”, il duro attacco dell’economista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Durante la trasmissione televisiva Mezz’ora in più Luigi Zingales, economista, professore alla Booth School of Business di Chicago, non utilizza mezzi termini per parlare di “fallimento completo delL’Europa” in riferimento alla gestione del vaccino. “Sono un economista e guardo i numeri”, inizia il professore rivolgendosi alla conduttrice Lucia Annunziata. “L’Inghilterra ha vaccinato il 20% della popolazione, Israele il 70, gli Usa il 15, la Serbia l’8 per cento”. L’Europa “ha comprato i vaccini tardi e senza preoccuparsi delle date di consegna. Anche ora non si dice che i nuovi vaccini comprati da Ursula von der Leyen arriveranno nel terzo e quarto trimestre”. E qui ripete chiaramente il suo giudizio: “Nel compito più importante che le fosse mai stato affidato, l’Unione ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Durante la trasmissione televisiva Mezz’ora in più Luigi Zingales, economista, professore alla Booth School of Business di Chicago, non utilizza mezzi termini per parlare di “fallimento completo del” in riferimento alla gestione del vaccino. “Sono un economista e guardo i numeri”, inizia il professore rivolgendosi alla conduttrice Lucia Annunziata. “L’Inghilterra ha vaccinato il 20% della popolazione, Israele il 70, gli Usa il 15, la Serbia l’8 per cento”.“ha comprato itardi e senza preoccuparsi delle date di consegna. Anche ora non si dice che i nuovicomprati da Ursula von der Leyen arriveranno nel terzo e quarto trimestre”. E qui ripete chiaramente il suo giudizio: “Nelpiùche le fosse mai stato affidato, l’Unione ...

Matteo67 : Il famoso governo delle #donne ha fallito la sfida dei #vaccini. Tutto il mondo avanzato li ha l’#Europa no. Un dis… - edoardo_riccio : @giangolz @DeShindig Amico mio quei soldi servono per tenere in piedi un Paese cruciale per l’Europa. Pensa un po’… - Italo_Giusto : L'Europa ci sta salvando e #salvini trova il tempo per attaccare l'#euro; é un povero fallito. Con #borghi #bagnai… - giucolac : @raffaelecaru L'Inter ha fallito in Europa, punto. La juve non c'entra - marradr : @Davide19663174 @Cartabellotta Concordo con te al 100% l'Europa ha fallito con questi mezzi lockdown tanto invocati… -

