L’Eredità | Ernesto subito campione | ma che sfortuna alla Ghigliottina

Leggi su ck12

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sorpresa al quiz show per lui, ecco come è andata. (screenshot video)Attenzione,del, ma cade proprio sull’Attenzione. Ci si perdoni il gioco di parole. Praticamente il nuovodà la risposta esatta senza alcun aiuto da parte di Flavio Insinna, peccato che questa sia arrivata davvero fuori tempo massimo e sulla lavagnetta ci sia scritto altro. Leggi anche -> Andrea Matarazzo,: “Lei sarebbe orgogliosa…” Andiamo come sempre con ordine: il nuovosi laurea nella sera dell’addio di Chiara e arriva al gioco finale dellacon una certa fortuna e 210mila euro di montepremi finale.spiega al conduttore di parlare ...