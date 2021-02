Leonardo | allo studio quotazione Drs | nessuna decisione ancora presa**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Leonardo, su richiesta della Consob a seguito dell'andamento del titolo di oggi, informa "che la società sta valutando la possibilità di procedere alladi Leonardo Drs in un'ottica di creazione di valore per i propri azionisti. La società ribadisce tuttavia che, come già comunicato in data 9 novembre 2020,formale in merito è statapresa". E' quanto si legge in una nota di Leonardo.