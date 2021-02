Legalità e giustizia, il significato del discorso di Draghi alla Camera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è certo un caso che Giovedì 18, il Presidente Draghi abbia sostanzialmente dedicato i 13 minuti della sua breve replica al dibattito sulla fiducia alla Camera al tema dell’etica pubblica, della Legalità e della giustizia, che in Senato non aveva trattato. Credo abbia ritenuto di mandare questo chiaro messaggio di una rilevante priorità del suo governo non solo alle forze politiche e ai cittadini, ma anche gli osservatori e alle cancellerie internazionali. Senza “Legalità e sicurezza” non c’è futuro, quella che è la cifra del suo governo e che il Premier speri ispiri il lavoro “comune” ha rilevato. Ha quindi rilevato con fermezza l’esigenza di aumentare il tasso di Legalità del Paese, anche contro le mafie e combattere la corruzione e snellire gli appalti pubblici ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è certo un caso che Giovedì 18, il Presidenteabbia sostanzialmente dedicato i 13 minuti della sua breve replica al dibattito sulla fiduciaal tema dell’etica pubblica, dellae della, che in Senato non aveva trattato. Credo abbia ritenuto di mandare questo chiaro messaggio di una rilevante priorità del suo governo non solo alle forze politiche e ai cittadini, ma anche gli osservatori e alle cancellerie internazionali. Senza “e sicurezza” non c’è futuro, quella che è la cifra del suo governo e che il Premier speri ispiri il lavoro “comune” ha rilevato. Ha quindi rilevato con fermezza l’esigenza di aumentare il tasso didel Paese, anche contro le mafie e combattere la corruzione e snellire gli appalti pubblici ...

