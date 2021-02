Lega, a processo i commercialisti per il caso del capannone. Regione e Comune di Milano parti offese (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giudizio immediato. Il giudice per le indagini preliminari di Milano Giulio Fanales, accogliendo la richiesta dell’aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi, ha disposto il processo per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili per la Lega in Parlamento, e per l’imprenditore Francesco Barachetti, accusati, a vario titolo, di peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e reati fiscali, per il caso Lombardia Film Commission, ossia la presunta vendita gonfiata per 800mila euro di un capannone a Cormano. Il processo inizierà il prossimo 15 aprile davanti alla VII sezione penale, anche se i tre imputati, ai domiciliari, avranno 15 giorni di tempo per valutare se chiedere o meno riti alternativi, come l’abbreviato. Il giudizio immediato (si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giudizio immediato. Il giudice per le indagini preliminari diGiulio Fanales, accogliendo la richiesta dell’aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi, ha disposto ilper Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due revisori contabili per lain Parlamento, e per l’imprenditore Francesco Barachetti, accusati, a vario titolo, di peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e reati fiscali, per ilLombardia Film Commission, ossia la presunta vendita gonfiata per 800mila euro di una Cormano. Ilinizierà il prossimo 15 aprile davanti alla VII sezione penale, anche se i tre imputati, ai domiciliari, avranno 15 giorni di tempo per valutare se chiedere o meno riti alternativi, come l’abbreviato. Il giudizio immediato (si ...

pfmajorino : Matteo Salvini e la Lega: chiesto il processo immediato per i commercialisti del partito - SkyTG24 : Fondi Lega, rinviati a processo i due revisori contabili - repubblica : Fondi della Lega, pm: 'Processo immediato per i contabili del Carroccio' - robertospek : @noitre32 La Lega fa parte della maggioranza di Governo? Pochi giorni prima del processo a Salvini? E la Lamorgese… - PMurroccu : @PoliteKosmo @ALFONSO21554335 Io vorrei capire cosa c'entra lega ambiente in questo processo e perché sono stati ammessi come parte civile -