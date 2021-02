Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Derby emiliano nel serale delle gare di sabato, sfida al Mapei Stadium tra. I padroni di casa, tornati alla vittoria la scorsa giornata a Crotone, cercano continuità. De Zerbi deve fare a meno di Boga, Bourabia, Romagna. Schieramento probabile con Djuricic, Traorè e Berardi alle spalle di Caputo. In difesa torna Ferrari dopo il turno di squalifica. In casa, Mihajlovic deve rinunciare a Faragò, Medel e Santander. Schieramento analogo con Sansone, Orsolini e Sansone alle spalle della punta Barrow. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. All. De Zerbi.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, ...