Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Verona

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alle 18.00 domani allo Stadio Ferraris di Genova partita interessante tra. I liguri stanno facendo bene con Ballardini, ma cercano altri punti pesanti per distanziare ulteriormente la zona calda di classifica. Ballardini si affida in attacco alla coppia Destro-Pandev, ancora panchina per Scamacca. Unico assente Biraghi. Per quanto concerne il, un pò di emergenza per Juric, con Dimarco squalificato e indisponibili Benassi, Ceccherini, Colley, Dawidowicz, Kalinic. In attacco ancora spazio a Lasagna, con Zaccagni e Barak alle sue spalle. Queste le(3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.(3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, ...