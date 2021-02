Le strade di Facebook e Google si dividono. Inizia la battaglia sul pagamento delle news (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se i giornali australiani stanno morendo per mano di Facebook e Google è giusto che i giganti della tecnologia paghino le testate giornalistiche per gli articoli condivisi sulle loro reti? La domanda aleggia nell’aria da settembre ed è l’epilogo di una storia Iniziata più di un anno fa, quando l’Australia ha scelto di portare avanti una proposta di legge, che obbligherebbe le piattaforme a pagare gli editori per le notizie condivise sui loro social. Mentre in questi mesi Facebook e Google hanno lottato insieme per impedire che la legge fosse approvata, mercoledì, giorno in cui è arrivato l’ok dal Parlamento australiano, le loro strade si sono divise. Da un lato Google ha annunciato uno storico accordo con i tre principali giornali australiani e con Rupert Murdoch per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se i giornali australiani stanno morendo per mano diè giusto che i giganti della tecnologia paghino le testate giornalistiche per gli articoli condivisi sulle loro reti? La domanda aleggia nell’aria da settembre ed è l’epilogo di una storiata più di un anno fa, quando l’Australia ha scelto di portare avanti una proposta di legge, che obbligherebbe le piattaforme a pagare gli editori per le notizie condivise sui loro social. Mentre in questi mesihanno lottato insieme per impedire che la legge fosse approvata, mercoledì, giorno in cui è arrivato l’ok dal Parlamento australiano, le lorosi sono divise. Da un latoha annunciato uno storico accordo con i tre principali giornali australiani e con Rupert Murdoch per ...

