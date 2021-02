Le Situazioni di Lui e Lei, di Masami Tsuda | Anime e inchiostro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bentornati all’appuntamento dedicato agli Anime e al loro raffronto con i manga: oggi vi presentiamo Le Situazione di Lui e Lei, di Masami Tsuda Nei manga presentati fino ad ora, abbiamo cercato di parlare di storie appartenenti a generi differenti, mostrando protagonisti con caratteristiche e qualità molto diverse gli uni dagli altri. Ma quando si affronta il tema “manga” non si può non parlare della tipologia che ha reso questo prodotto famoso in tutto il mondo: ovvero gli Shojo. Il termine indica una categoria di manga e Anime indirizzati principalmente a un pubblico femminile, a partire dall’età scolare fino alla maggiore età. Tra le varianti, il tema principale è sempre lo stesso: le vicende di un gruppo di adolescenti che affrontano l’amore, l’amicizia e le prime difficoltà della vita. Con le ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bentornati all’appuntamento dedicato aglie al loro raffronto con i manga: oggi vi presentiamo Le Situazione di Lui e Lei, diNei manga presentati fino ad ora, abbiamo cercato di parlare di storie appartenenti a generi differenti, mostrando protagonisti con caratteristiche e qualità molto diverse gli uni dagli altri. Ma quando si affronta il tema “manga” non si può non parlare della tipologia che ha reso questo prodotto famoso in tutto il mondo: ovvero gli Shojo. Il termine indica una categoria di manga eindirizzati principalmente a un pubblico femminile, a partire dall’età scolare fino alla maggiore età. Tra le varianti, il tema principale è sempre lo stesso: le vicende di un gruppo di adolescenti che affrontano l’amore, l’amicizia e le prime difficoltà della vita. Con le ...

Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Non sappiamo da che parte iniziare a raccontarvi di lui, dovremmo averci fatto il callo ormai, ma credeteci se vi diciamo… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Non sappiamo da che parte iniziare a raccontarvi di lui, dovremmo averci fatto il callo ormai, ma credeteci se vi diciamo… - francescaturnu : @magradomani Appunto??come ne sono state dette in quelle situazioni, è giusto che venga riportato se lui ha detto cose sbagliate - EcceBionda : @whezrum Grazie ?? Me lo ripete anche lui, dice 'per fortuna ero con te quando me l'hanno detto', ma mi sono sentit… - stylinsnature : @Helloiambea @SimoGianlorenzi Dicono cose assurde, offendono sul personale e giustificano tutto. Alcune sue fan han… -