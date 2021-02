Le sfide del nuovo Governo per una vera svolta green (Di venerdì 19 febbraio 2021) La transizione ecologica sembra il filo conduttore che attraversa e alimenterà l’azione del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. L’idea dovrebbe essere quella di una visione strategica, improntata sull’ambiente e sulla sostenibilità, che accomuni in modo organico tutti i ministeri. Questo approccio è accolto con estremo favore dalle imprese che operano nel settore dell’economia circolare, perché si ha l’impressione che finalmente si possa lavorare sulla base di un denominatore comune in grado di orientare l’esecutivo verso una direzione uniforme e coerente con l’agenda promossa dall’Unione Europea. Le condizioni di partenza infondono quindi ottimismo e consegnano all’Italia la possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno di un ‘green Deal Europeo’. Ora, però, la questione dirimente riguarda i tempi. Le scadenze ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) La transizione ecologica sembra il filo conduttore che attraversa e alimenterà l’azione delguidato da Mario Draghi. L’idea dovrebbe essere quella di una visione strategica, improntata sull’ambiente e sulla sostenibilità, che accomuni in modo organico tutti i ministeri. Questo approccio è accolto con estremo favore dalle imprese che operano nel settore dell’economia circolare, perché si ha l’impressione che finalmente si possa lavorare sulla base di un denominatore comune in grado di orientare l’esecutivo verso una direzione uniforme e coerente con l’agenda promossa dall’Unione Europea. Le condizioni di partenza infondono quindi ottimismo e consegnano all’Italia la possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno di un ‘Deal Europeo’. Ora, però, la questione dirimente riguarda i tempi. Le scadenze ...

