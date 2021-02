Le schifezze tra i commenti social per il vaccino alla senatrice a vita Liliana Segre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Minacce, insulti,irripetibili sono stati indirizzati via, ancora una volta,, che ieri si è vaccinata al Fatebenefratelli di Milano. Proprio la somministrazione del– nel primo giorno della campagna lombarda per gli over 80 – ha scatenato l’odio online contro la testimone della Shoah. A scorrere isotto il post dove il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – che l’ha accolta in ospedale insieme all’assessora al welfare Letizia Moratti – ringrazia laper la sua testimonianza, sembra di entrare nella galleria dell’orrore. Da chi si lamenta perché “lei sì e mia nonna no”, a chi le augura reazioni avverse: il sottofondo dei messaggi ...