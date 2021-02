Le Regioni cambiano colore da domenica 21 febbraio: le nuove regole (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo il consueto monitoraggio settimanale dell'istituto superiore di sanità che analizza i dati inviati dalle Regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza è pronto a firmare una nuova ordinanza. Cosa cambia da domenica: le regole sugli spostamenti e le differenze con la zona gialla Da domenica 21 febbraio alcune Regioni passeranno dalla zona gialla a quella arancione. Fortunatamente nessuna Regione passa in zona rossa. Intanto si attende il nuovo dpcm che dovrà essere varato entro il 5 marzo con le regole anti Covid già in vigore dallo scorso 16 gennaio 2021. La scorsa settimana, mentre era in carica ancora il Governo Conte bis, è stato emanato un decreto dopo il Consiglio dei ministri che ha esteso il blocco degli spostamenti regionali per altri dieci giorni. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo il consueto monitoraggio settimanale dell'istituto superiore di sanità che analizza i dati inviati dalle, il ministro della Salute Roberto Speranza è pronto a firmare una nuova ordinanza. Cosa cambia da: lesugli spostamenti e le differenze con la zona gialla Da21alcunepasseranno dalla zona gialla a quella arancione. Fortunatamente nessuna Regione passa in zona rossa. Intanto si attende il nuovo dpcm che dovrà essere varato entro il 5 marzo con leanti Covid già in vigore dallo scorso 16 gennaio 2021. La scorsa settimana, mentre era in carica ancora il Governo Conte bis, è stato emanato un decreto dopo il Consiglio dei ministri che ha esteso il blocco degli spostamenti regionali per altri dieci giorni. ...

