Le lacrime di coccodrillo dell’hater di Liliana Segre | “Ho commesso un errore infantile”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Arrivano le prime reazioni dopo la notizia dell’apertura di un’indagine da parte della Polizia postale nei confronti degli hater che ieri hanno insultato e augurato la morte a, subito dopo il suo vaccino e l’appello pubblico a vaccinarsi. E, come ampiamente prevedibile, sono goffi tentativi di scuse, tanto tardive quanto evidentemente insincere, che arrivano non a caso poche ore dopo la notizia dell’inchiesta. E’ il caso, ad esempio, di A.T., l’autore di uno dei commenti più infami – ma non il peggiore in assoluto – che recitava così: “VAI A LAVORARE LADRAAAAAA”. A distanza di 24 ore, A.T. – queste le sue iniziali – evidentemente spaventato dalla bagarre mediatica che si è scatenata, in un commento dal tenore molto diversa prova a giustificare così le sue parole: “Ho sbagliato! – esordisce – nella vita si commettono errori alcune volte ...