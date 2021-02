Le indagini di Lolita Lobosco | anticipazioni prima puntata della fiction con Luisa Ranieri

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 19 febbraio 2021)è il vicequestore protagonistanuova serie giallo-rosa Ledi, firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, in onda invisione da domenica 21 febbraio inserata su Rai 1 per quattro puntate. Intuito, determinazione, coraggio, ma anche fascino, femminilità e una sana malizia. Single e poliziotta di razza,dopo alcuni anni trascorsi al Nord è tornata a Bari, la sua città natale. Con l’incarico di vicequestore viene messa a capo di una squadra di soli uomini, ...