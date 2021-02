Le donne pagano il conto più salato della crisi | ora l’obiettivo della parità di genere è cruciale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La pandemia ha colpito tutta la società, ma con alcune significative e sintomatiche differenze: a pagare ilpiùoccupazionale sono state infatti le. A tal proposito i numeri parlano chiaro: secondo una prima indagine Istat, da dicembre 2019 a dicembre 2020 si sono persi 444mila posti di lavoro, di cui ben 312mila occupati da, le quali vedono anche aumentare il tasso di inattività. Nel solo mese di dicembre 2020 a perdere il lavoro sono state 99mila(quasi tutte giovani) su un totale di 101mila posti andati in fumo: 99milacontro 2000 uomini. Il motivo di questa ecatombe monosessuata è presto spiegato: le restrizioni introdotte per arginare la pandemia hanno colpito maggiormente alcuni ...

