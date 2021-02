Le 5 strane cose che Perseverance ha appena portato su Marte (Di venerdì 19 febbraio 2021) (foto: Nasa/Jpl-Caltech)Dopo un lungo viaggio cominciato lo scorso 30 luglio, il rover della missione Mars 2020 Perseverance è finalmente arrivato su Marte. Ammartato esattamente alle 21:56 del 18 febbraio nel cratere Jezero, comincerà a studiare la superficie del Pianeta rosso. Oltre alle innovative tecnologie e strumenti di analisi supersofisticati, che lo aiuteranno a dare la caccia a qualsiasi prova che possa indicare possibili segnali di vita nel passato, Perseverance ha portato con sé anche 5 misteriosi oggetti, tra cui messaggi in codice, microchip, immagini di dinosauri e cianobatteri e un omaggio a chi è in prima linea nella lotta al coronavirus. Ecco di cosa si tratta. Messaggi in codice Morse (foto: Nasa/Jpl-Caltech)Non è una novità che la Nasa segua questa tradizione, ovvero di equipaggiare i suoi veicoli ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) (foto: Nasa/Jpl-Caltech)Dopo un lungo viaggio cominciato lo scorso 30 luglio, il rover della missione Mars 2020è finalmente arrivato su. Ammartato esattamente alle 21:56 del 18 febbraio nel cratere Jezero, comincerà a studiare la superficie del Pianeta rosso. Oltre alle innovative tecnologie e strumenti di analisi supersofisticati, che lo aiuteranno a dare la caccia a qualsiasi prova che possa indicare possibili segnali di vita nel passato,hacon sé anche 5 misteriosi oggetti, tra cui messaggi in codice, microchip, immagini di dinosauri e cianobatteri e un omaggio a chi è in prima linea nella lotta al coronavirus. Ecco di cosa si tratta. Messaggi in codice Morse (foto: Nasa/Jpl-Caltech)Non è una novità che la Nasa segua questa tradizione, ovvero di equipaggiare i suoi veicoli ...

