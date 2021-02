Lazio resta in zona gialla, arriva la conferma. Ecco quali sono le Regioni che da domenica cambiano colore (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ arrivata poco fa la conferma e la notizia che tutti speravano di sentire: il Lazio resta in zona gialla. Niente fascia arancione per la Regione: è questa la decisione presa oggi dagli esperti della cabina di regia che hanno valutato l’indice Rt di ogni Regione/Provincia Autonoma. Lazio resta in zona gialla, arriva la conferma Il Lazio resta in zona gialla con misure sì da rispettare, ma con degli allentamenti: bar e ristoranti possono aprire al pubblico fino alle 18 (resta in ogni caso il divieto di asporto per i bar e altri esercizi simili senza cucina dopo quell’ora) e gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ta poco fa lae la notizia che tutti speravano di sentire: ilin. Niente fascia arancione per la Regione: è questa la decisione presa oggi dagli esperti della cabina di regia che hanno valutato l’indice Rt di ogni Regione/Provincia Autonoma.inlaIlincon misure sì da rispettare, ma con degli allentamenti: bar e ristoranti posaprire al pubblico fino alle 18 (in ogni caso il divieto di asporto per i bar e altri esercizi simili senza cucina dopo quell’ora) e gli ...

