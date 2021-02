(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA - Inizia un periodo cruciale per ladi Simone Inzaghi. Sabato la partita con la Sampdoria utile per tornare a correre in campionato dopo le sei vittorie di fila e il ko contro l'Inter. Poi ...

sportli26181512 : Lazio, calendario fitto tra Champions e big match: La partita con il Torino è il 2 marzo: dopo quattro giorni la su… - Stefano_Casti : @FFunesto @Stanisl70162074 nelle ultime sette abbiamo giocato con Roma, Juve, Lazio, a udine, a firenze, a genova c… - ElioRosati : Calendario vaccinale nel Lazio - SimoneCosimi : RT @CIaudiaGiulia: #pianovaccini Lazio ?? Somministrate 315.000 prime?? (di cui 118mila, 2) - entro febbraio* inizia 2FASCIA (75-80 anni) &… - infoitsalute : Vaccini, il piano nel Lazio. Calendario, prenotazioni, over 65: tutto quello che c'è da sapere -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio calendario

Il Messaggero

Lapronta a sfidare la Juve il 6 marzo (20.45) per un incontro che si prospetta fondamentale per le zone alte della classifica. La banda di Inzaghi poi tirerà il fiato: Crotone il 12 marzo, il ...25GIORNATA (da martedì 2 a giovedì 4 marzo 2021)- Torino, martedì 2 marzo ore 18.30 " SKY Juventus - Spezia, martedì 2 marzo ore20.45 " SKY Sassuolo - Napoli, mercoledì 3 marzo ore 18.30 " DAZN Atalanta - Crotone, mercoledì 3 marzo ore 20.45 "...Non è più “quella” Lazio e neppure “quella” Sampdoria. Dopo mezzo campionato, neppure il tifoso doriano più ottimista oserebbe prevedere un bis del monologo applaudito quattro mesi orsono, quando i bi ...ROMA - Inizia un periodo cruciale per la Lazio di Simone Inzaghi. Sabato la partita con la Sampdoria utile per tornare a correre in campionato dopo le sei vittorie di fila e il ko contro l’Inter. Poi ...