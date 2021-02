Lavoro precario, intervento di Pacifico al convegno CESI con Commissione UE (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Più di 400 mila posti a tempo determinato sono saltati dell’ultimo anno a causa del Covid ed altri 100mila nel Lavoro autonomo. Tutto questo significa che la pandemia ha colpito soprattutto i lavoratori a tempo determinato. Lo ricorda il Presidente del sindacato della scuola Anief, Marcello Pacifico, al terzo ed ultimo convegno CESI sul Lavoro precario, organizzato con i fondi della Commissione europea. Pacifico ha voluto fare una riflessione sugli effetti della pandemia sul Lavoro precario, affermando che “paradossalmente, in Italia, sono aumentati i contratti a tempo determinato a novembre e questo è frutto del fatto che lo Stato italiano in questi mesi ha sempre garantito il posto di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Più di 400 mila posti a tempo determinato sono saltati dell’ultimo anno a causa del Covid ed altri 100mila nelautonomo. Tutto questo significa che la pandemia ha colpito soprattutto i lavoratori a tempo determinato. Lo ricorda il Presidente del sindacato della scuola Anief, Marcello, al terzo ed ultimosul, organizzato con i fondi dellaeuropea.ha voluto fare una riflessione sugli effetti della pandemia sul, affermando che “paradossalmente, in Italia, sono aumentati i contratti a tempo determinato a novembre e questo è frutto del fatto che lo Stato italiano in questi mesi ha sempre garantito il posto di ...

