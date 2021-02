Laura Torrisi | finalmente lo ha fatto | E’ sempre dura ricominciare”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ha ripreso una delle sue più grandi passioni che per problemi di salute ha dovuto accantonare Di recenteè tornata al centro di numerosi pettegolezzi per via della fine della storia con Leonardo Pieraccioni. Secondo alcuni rumors, l’attrice avrebbe detto addio a l’ex marito per un presunto tradimento. Un tradimento, L'articolo proviene da Leggilo.org.