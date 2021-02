Latina: al via i tavoli di confronto per il Piano Strategico della Città (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Comune di Latina invita la cittadinanza, associazioni ed enti presenti sul territorio comunale a partecipare a una serie di call conference di presentazione e confronto sul Piano Strategico per la Città di Latina che si terranno il 24, 25 e 26 febbraio prossimi. Il primo incontro sarà “Latina Città DEI DIRITTI” (24/02) e affronterà le opportunità di evoluzione della società di Latina e di trasformazione del Terzo Settore nel dare risposte destinate a incidere sul mondo del sociale, della assistenza, del tempo libero e di tutte le articolazioni non prettamente produttive. Nel secondo tavolo “Latina Città DEI GIOVANI” (25/02) il focus sarà sulla pianificazione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Comune diinvita la cittadinanza, associazioni ed enti presenti sul territorio comunale a partecipare a una serie di call conference di presentazione esulper ladiche si terranno il 24, 25 e 26 febbraio prossimi. Il primo incontro sarà “DEI DIRITTI” (24/02) e affronterà le opportunità di evoluzionesocietà die di trasformazione del Terzo Settore nel dare risposte destinate a incidere sul mondo del sociale,assistenza, del tempo libero e di tutte le articolazioni non prettamente produttive. Nel secondo tavolo “DEI GIOVANI” (25/02) il focus sarà sulla pianificazione del ...

