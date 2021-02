L’Aria che Tira, Vittorio Feltri: “6 milioni di aborti causano le culle vuote”. Myrta Merlino non ci sta e scoppia la lite in diretta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Scontro in diretta a L’Aria che Tira su La7 tra Vittorio Feltri e la conduttrice Myrta Merlino sul tema dell’aborto. ” Le donne hanno più attaccamento al lavoro degli uomini, ad un certo punto possono sbandare solo quando sono spinte da un forte desiderio di maternità e per sfornare figli perdono qualche autobus“, ha detto il direttore di Libero. “Si possono sfornare figli e lavorare”, ha replicato stizzita la conduttrice. “Abbiamo avuto 6 milioni di aborti – ha incalzato Feltri – se fossero nati avremmo 66 milioni di abitanti quindi non avremmo il problema delle culle vuote“. A questo punto la conduttrice si è innervosita: “Sai quanto detesto polemizzare con te, ma la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Scontro inchesu La7 trae la conduttricesul tema dell’aborto. ” Le donne hanno più attaccamento al lavoro degli uomini, ad un certo punto possono sbandare solo quando sono spinte da un forte desiderio di maternità e per sfornare figli perdono qualche autobus“, ha detto il direttore di Libero. “Si possono sfornare figli e lavorare”, ha replicato stizzita la conduttrice. “Abbiamo avuto 6di– ha incalzato– se fossero nati avremmo 66di abitanti quindi non avremmo il problema delle“. A questo punto la conduttrice si è innervosita: “Sai quanto detesto polemizzare con te, ma la ...

