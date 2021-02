L’anno zero delle politiche Nato di controllo e riduzione degli armamenti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal punto di vista della Nato, il controllo e la riduzione degli armamenti, nucleari o convenzionali, non è un obiettivo a sé stante, ma è parte della strategia complessiva di mantenimento della sicurezza dell’Alleanza. D’altronde la Nato non è un soggetto autonomo: non firma accordi di arms control, ma si limita a seguire, e a cercare di coordinare e indirizzare le politiche dei singoli Stati membri. Ciò detto, la politica alleata rimane ancorata al doppio approccio definito sin dal 1967 dal cosiddetto rapporto Harmel: assicurare da un lato la dissuasione e la difesa alleata e condurre dall’altro lato un dialogo per il controllo e la riduzione dei rischi e degli armamenti. In questo spirito la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal punto di vista della, ile la, nucleari o convenzionali, non è un obiettivo a sé stante, ma è parte della strategia complessiva di mantenimento della sicurezza dell’Alleanza. D’altronde lanon è un soggetto autonomo: non firma accordi di arms control, ma si limita a seguire, e a cercare di coordinare e indirizzare ledei singoli Stati membri. Ciò detto, la politica alleata rimane ancorata al doppio approccio definito sin dal 1967 dal cosiddetto rapporto Harmel: assicurare da un lato la dissuasione e la difesa alleata e condurre dall’altro lato un dialogo per ile ladei rischi e. In questo spirito la ...

