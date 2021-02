L' accusa di Bettini | ' Conte è caduto per colpa del salotto buono della borghesia italiana'

(Di venerdì 19 febbraio 2021) In una nota molto polemica Goffredo(Pd) ha dichiarato che "il motivocaduta del precedente governo è il tentativo di destrutturare il sistema politico italiano. Quel progetto non era ...

PaoloIarpicia : @TempiReali @convivioblog @PoliticaPerJedi Magari esiste anche un altra strada, o siamo obbligati a scegliere fra R… - RobertoZucchi11 : RESA DEI CONTI NEL PD: LA TRIMURTI ZINGA-ORLANDO-BETTINI SOTTO ACCUSA:LE MOSSE DEGLI EX RENZIANI - _DAGOSPIA_ : RESA DEI CONTI NEL PD: LA TRIMURTI ZINGA-ORLANDO-BETTINI SOTTO ACCUSA:LE MOSSE DEGLI EX RENZIANI -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Bettini

QUOTIDIANO.NET

"Credo che uno dei motivi che hanno portato alla crisi del precedente governo - aggiunge- risieda nel tentativo di destrutturare il sistema politico italiano. La coalizione che ha subito un ...Luca Sablone per ilgiornale.it ZINGARETTI In conclusione, a sinistra, più o meno tutti hanno ottenuto una bandierina: Renzi ha incassato il cambio a Palazzo Chigi e i 5 Stelle hanno avuto il via ..."Credo che uno dei motivi che hanno portato alla crisi del precedente governo - aggiunge Bettini - risieda nel tentativo di destrutturare il sistema politico italiano" ...Progetti entro il 2021 per il futuro quartiere dell’ex Umberto I di Mestre. E solo con il grande progetto sarà possibile capire il futuro dei padiglioni storici (De Zottis, Pozzan, Cecchini, l’ex casa ...