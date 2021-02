La vittoria di Vetevendosje in Kosovo ha reso impossibile il dialogo con la Serbia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le elezioni anticipate in Kosovo si sono concluse con la netta affermazione di Vetvendosje, un partito politico progressista e dalle tendenze nazionaliste. Il movimento ha sfiorato il 48 per cento dei voti popolari espressi ed ha ottenuto 58 seggi sui 120 del Parlamento di Pristina. Molto più staccati i rivali di centrodestra. Il Partito Democratico del Kosovo (PDK) si è fermato a poco più del 17 per cento dei consensi, la Lega Democratica del Kosovo (LDK) ha superato a stento il 13 per cento e l’Alleanza per il Futuro del Kosovo (AAK) ha sfiorato il 7,5 per cento dei voti. Le chiavi del governo tornano, dunque, nelle mani di Vetvendosje, che aveva già vinto le elezioni dell’ottobre 2019 ed espresso il Primo Ministro nella persona del leader Albin Kurti. Kurti era diventato premier grazie a un accordo raggiunto con la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le elezioni anticipate insi sono concluse con la netta affermazione di Vetvendosje, un partito politico progressista e dalle tendenze nazionaliste. Il movimento ha sfiorato il 48 per cento dei voti popolari espressi ed ha ottenuto 58 seggi sui 120 del Parlamento di Pristina. Molto più staccati i rivali di centrodestra. Il Partito Democratico del(PDK) si è fermato a poco più del 17 per cento dei consensi, la Lega Democratica del(LDK) ha superato a stento il 13 per cento e l’Alleanza per il Futuro del(AAK) ha sfiorato il 7,5 per cento dei voti. Le chiavi del governo tornano, dunque, nelle mani di Vetvendosje, che aveva già vinto le elezioni dell’ottobre 2019 ed espresso il Primo Ministro nella persona del leader Albin Kurti. Kurti era diventato premier grazie a un accordo raggiunto con la ...

