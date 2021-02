La vera storia del tatuaggio «Nankurunaisa» sbagliato e del video virale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il video è molto divertente e per giorni ha riempito le nostre bacheche social: da Instagram a Facebook, senza tralasciare Twitter e TikTok. Ma la storia del tatuaggio Nankurunaisa è molto diversa da quel che finora si è creduto. A confessare la natura giocosa di quel filmato è stato lo stesso tatuatore protagonista del filmato condiviso migliaia di volte sulle varie piattaforme. Insomma, quel che sembrava reale – in realtà – non lo è. LEGGI ANCHE > La bufala della mascherina di Luciana Lamorgese messa in giro da account che sostengono la Meloni Per quei pochi che si sono persi il video virale del tatuaggio Nankurunaisa: ecco di cosa parliamo. Insomma, sembra esserci un cliente che chiede un determinato tatuaggio (la classica ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilè molto divertente e per giorni ha riempito le nostre bacheche social: da Instagram a Facebook, senza tralasciare Twitter e TikTok. Ma ladelè molto diversa da quel che finora si è creduto. A confessare la natura giocosa di quel filmato è stato lo stesso tatuatore protagonista del filmato condiviso migliaia di volte sulle varie piattaforme. Insomma, quel che sembrava reale – in realtà – non lo è. LEGGI ANCHE > La bufala della mascherina di Luciana Lamorgese messa in giro da account che sostengono la Meloni Per quei pochi che si sono persi ildel: ecco di cosa parliamo. Insomma, sembra esserci un cliente che chiede un determinato(la classica ...

trash_italiano : Io spero solo che questa cosa tra Andrea e Rosalinda sia vera PERCHÉ AUTORI IO VE LO DICO SONO STANCO, DOPO 6 MESI… - fattoquotidiano : La vera storia del dossier e delle 168 riunioni: è stato un successo, lo hanno raccontato come un flop @scannavo - ElenaColombini3 : @Giovannid_22 @ilenia71148501 @Gianluca_e2019 Anche la sua famiglia ha capito, come noi, che questa storia non è ve… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: per lei non è vita. Topina ha bisogno di una casa vera. Possibile mai che non ci sia nessuno per lei? la sua storia http… - SkylarIre : RT @lavitainpigiama: Tratto da una storia vera: #TZvip -

Ultime Notizie dalla rete : vera storia Carlo Verdone ospite di Radio Monte Carlo Ci sono persone normali con una storia profonda da raccontare. Ora comica, ora assurda, ora dolente. La forza di questo libro, credo, dovrebbe essere l'assoluta sincerità e la mia vera anima alla ...

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli fa una confessione su Giulia Salemi: "Voleva fare un altro percorso" ... ammettendo di essere dispiaciuto per Giulia perché la loro storia d'amore non le ha permesso di ... Mentre su Twitter imperversa una vera e propria guerra tra fandom , che sono più agguerriti che mai e ...

Isola delle Rose: ecco la vera storia il Resto del Carlino Torino, Sanabria negativo al Coronavirus Tonny Sanabria è finalmente negativo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante del Torino attraverso una storia pubblicata sul suo account ufficiale Instagram che lo ritrae in compag ...

Val di Noto-Unesco punta a includere altri 5 Comuni Facebook Shares Il sito Unesco Le città tardo barocche del Val di Noto, che oggi comprende otto citta della Sicilia orientale, punta a includere cinque nuovi Comuni che presentano caratteristiche, val ...

Ci sono persone normali con unaprofonda da raccontare. Ora comica, ora assurda, ora dolente. La forza di questo libro, credo, dovrebbe essere l'assoluta sincerità e la miaanima alla ...... ammettendo di essere dispiaciuto per Giulia perché la lorod'amore non le ha permesso di ... Mentre su Twitter imperversa unae propria guerra tra fandom , che sono più agguerriti che mai e ...Tonny Sanabria è finalmente negativo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante del Torino attraverso una storia pubblicata sul suo account ufficiale Instagram che lo ritrae in compag ...Facebook Shares Il sito Unesco Le città tardo barocche del Val di Noto, che oggi comprende otto citta della Sicilia orientale, punta a includere cinque nuovi Comuni che presentano caratteristiche, val ...