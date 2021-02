La svolta green del governo, l’eredità in chiaroscuro dei 5 Stelle (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una decisa inversione ad U. Ciò che attende il governo Draghi in tema di ambiente e di riconversione energetica è di marciare in direzione opposta ai tre anni di gestione CinqueStelle. Davanti ci sono le principali questioni riguardanti sostenibilità, clima, infrastrutture, riciclo. Ha ragione Chicco Testa su questo giornale quando parla di eterogenesi dei fini, perché anche Grillo con il primo governo Conte nel 2018 si presentava come lo straordinario innovatore di un sistema economico tossico. Ricordate il contratto di governo Lega -M5S con i tanti richiami alla green economy? Per tre anni nei due ministeri chiave dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente ci sono stati esponenti di punta del Movimento. Che hanno lavorato sodo, salvo lasciare oggi un’eredità fatta anche di provvedimenti non andati a ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una decisa inversione ad U. Ciò che attende ilDraghi in tema di ambiente e di riconversione energetica è di marciare in direzione opposta ai tre anni di gestione Cinque. Davanti ci sono le principali questioni riguardanti sostenibilità, clima, infrastrutture, riciclo. Ha ragione Chicco Testa su questo giornale quando parla di eterogenesi dei fini, perché anche Grillo con il primoConte nel 2018 si presentava come lo straordinario innovatore di un sistema economico tossico. Ricordate il contratto diLega -M5S con i tanti richiami allaeconomy? Per tre anni nei due ministeri chiave dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente ci sono stati esponenti di punta del Movimento. Che hanno lavorato sodo, salvo lasciare oggi un’eredità fatta anche di provvedimenti non andati a ...

