La strategia di Tommaso Zorzi per mandare al televoto solo Giulia e Stefania: “Ho lasciato che andassero quelli forti…” (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) strategia al Grande Fratello Vip 5 Nelle ultime ore il terzo finalista Tommaso Zorzi ha confessato di aver messo in scena una sua strategia di gioco per eliminare uno dei concorrenti più forti del Grande Fratello Vip 5 per mandarlo al televoto. Infatti, nella puntata di lunedì scorso al voto sarebbero potuti andare in tre: Giulia Salemi che ne ha ricevuto cinque, poi Stefania Orlando che ne ha collezionato due ed Andrea Zenga che ne ha presi solo uno. E proprio il rampollo meneghino, avendo un quadro chiaro delle nomination, ha disperso il suo voto dandolo a Samantha De Grenet. La confessione di Tommaso Zorzi A rendere nota questa strategia di gioco è stato lo stesso Tommaso ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021)al Grande Fratello Vip 5 Nelle ultime ore il terzo finalistaha confessato di aver messo in scena una suadi gioco per eliminare uno dei concorrenti più forti del Grande Fratello Vip 5 per mandarlo al. Infatti, nella puntata di lunedì scorso al voto sarebbero potuti andare in tre:Salemi che ne ha ricevuto cinque, poiOrlando che ne ha collezionato due ed Andrea Zenga che ne ha presiuno. E proprio il rampollo meneghino, avendo un quadro chiaro delle nomination, ha disperso il suo voto dandolo a Samantha De Grenet. La confessione diA rendere nota questadi gioco è stato lo stesso...

