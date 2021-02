La storia di Roberto | l’infermiere ucciso dal covid | “Il virus ha spezzato la vita di papà”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Durante questo lungo interminabile anno di lotta al, abbiamo visto con sgomento e senso d’impotenza che tanti operatori sanitari e sociosanitari impegnati in prima linea non ce l’hanno fatta. Persone straordinarie, prima ancora che professionisti, colleghi ed amici a cui oggi intendiamo tributare un ricordo commosso e infinita gratitudine. Il loro sacrificio ha costituito e costituisce tuttora il simbolo estremo di generosita’ e altruismo, di abnegazione e alto senso del dovere, che contraddistingue la nostra societa’ civile”. Cosi’ Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, in occasione della prima ‘Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato’ che si celebra il 20 febbraio. Tra le vittime del dovere senza volto, tra i 259 sanitari uccisi dal ...

Tg3web : Raffaele Cutolo, protagonista della più sanguinosa guerra di camorra nella storia del nostro Paese, è morto in carc… - LavoroLazio_com : Giornata del Personale sanitario, Fials: 'Storia di Robert... - arbiter46664 : RT @AldoCerroni: Roberto Mastrosanti, Sindaco di #Frascati sfiduciato. Un errore. Una vicenda simile a quella che investì la mia #guidoniam… - AldoCerroni : Roberto Mastrosanti, Sindaco di #Frascati sfiduciato. Un errore. Una vicenda simile a quella che investì la mia… - gav1no : RT @calciomercatoit: ?? Tanti auguri a Roberto #Baggio che oggi compie 54 anni! ???? ?? E' il calciatore italiano più amato della storia? http… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Roberto

anteprima24.it

... in onda sabato 20 febbraio 2021alle 21.10 su Raiper il ciclo "Cinema Italia". Tra gli interpreti Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere,Herlitzka, Giancarlo Giannini.... tanti elogi, e si sono dovuti registrati nuovi record e primati per la Nazionale di... bensì un punto di partenza: l'Italia maschile deve riprendersi ciò che ladella nostra nazionale ...Napoli – “Durante questo lungo interminabile anno di lotta al Covid, abbiamo visto con sgomento e senso d’impotenza che tanti operatori sanitari e sociosanitari impegnati in prima linea non ce l’hanno ...Il video è molto divertente e per giorni ha riempito le nostre bacheche social: da Instagram a Facebook, senza tralasciare Twitter e TikTok. Ma la storia del tatuaggio nankurunaisa è molto diversa da ...