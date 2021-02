La situazione nella Regione è preoccupante

(Di venerdì 19 febbraio 2021) In Umbria ci sarà un prolungamento della zona rossa a causa della diffusione delle varianti del Covid su tutto il territorio. Umbria, varianti Covid: resterà in zona rossa su Notizie.it.

SalernoSal : Un discorso serio e senza scampo. Siamo dentro una pandemia mondiale. La situazione drammatica è questa, ora impegn… - berlusconi : Voglio sperare che tutte le forze politiche lavorino nella stessa direzione, che abbiano come noi la consapevolezza… - davide88m : Una cosa mi lascia perplesso, le dichiarazioni diverse tra Gattuso ed il resto della squadra. Uno sembra stia molla… - MikroGIOsmos : @F0XMINA Sono nella tua stessa situazione... ci voleva proprio questa live???? - signofthebeach : @foIkwt allora siamo nella stessa situazione -

Ultime Notizie dalla rete : situazione nella

Arrivando a dare uno sguardo al Ftse Mib,giornata di ieri le quotazioni sono scese sotto l'...migliore per INTESA SANPAOLO la cui impostazione rimarrà sempre propositiva fin quando i ...... Cirio e Zaia hanno rassicurato sullasanitaria dei loro territorio e affermato di non ... Infatti, in base ad alcune anticipazioniregione alpina per la terza settimana sarebbero stati ...Romana è Covid-free. A renderlo noto è il sindaco, Lucia Catte, che ha annunciato la guarigione dei due cittadini che erano ancora positivi. "Possiamo tirare finalmente un sospiro di sollievo - queste ...Abbiamo negli occhi il torvo tramonto della presidenza Trump, con le agghiaccianti scene dell’assalto al Campidoglio. Eppure, non si deve pensare che il nuovo presidente, Joe Biden, ...