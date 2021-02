La Serbia ha un nuovo patriarca

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La Chiesa ortodossa serba, orfana di una guida dallo scorso 20 novembre, ha un: Porfirio, ex metropolita di Zagabria e Lubiana. Eletto durante una seduta-lampo del Consiglio dei Vescovi avvenuta il 18 febbraio, la cerimonia di intronizzazione delsovrano si è svolta il giorno dopo. Autore prolifico, poliglotta e con esperienza diretta InsideOver.

trilubiusgrow : RT @vaticannews_it: #19febbraio #Serbia Eletto il nuovo Patriarca serbo ortodosso. E' il metropolita di Zagabria Porfirije. Il cardinal Koc… - vaticannews_it : #19febbraio #Serbia Eletto il nuovo Patriarca serbo ortodosso. E' il metropolita di Zagabria Porfirije. Il cardinal… - ANSA_med : Serbia: nuovo patriarca, 'il Kosovo è il cuore della Serbia'. Ma Porfirije, più giovane, è considerato su posizioni… - dbgiovanna : RT @francagiansol: Eletto il nuovo Patriarca di Serbia, Porfirije Peric apre spiragli ad una (storica) visita del Papa - Linkiesta : RT @europea_lk: La vittoria di Vetevendosje in Kosovo ha reso impossibile il dialogo con la Serbia. Il partito nazionalista di sinistra ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Serbia nuovo

... Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,, ... "Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una generazione: siamo dentro un secolo, il ventunesimo,...BELGRADO - Ilpatriarca serbo ortodosso Porfirije, nel suo primo discorso pubblico al termine della ... ha ribadito il grande significato e il posto privilegiato che il Kosovo ha per lae ...A incoronarlo fu un arcivescovo della Chiesa cattolica romana inviato da Papa Innocenzo IV, ma poi le cose non andarono secondo le premesse ...Nel periodo tra il 2010 e il 2011, Porfirije è stato cappellano dei militari, e successivamente coordinatore della cooperazione tra la Chiesa ortodossa serba e l’esercito serbo Città del Vaticano - In ...