La senatrice Liliana Segre si vaccina e via alle campagne di odio sul web: “Lei sì e mia nonna no” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Suonerà strano ma il buon esempio ha bisogno di occhi sani con cui guardarlo: perlomeno sui social – terre di ipocrisia e polemiche – in cui le persone hanno sfondato tutti i filtri dell’educazione. Questi ultimi sono infatti ormai sempre più teatro di insulti e minacce, e a pagarne le spese ultimamente sono spesso coloro che si mostrano in foto nel momento della tanto attesa vaccinazione, la stessa che sembra essere diventata un pretesto per augurare addirittura la morte a chiunque vi si sottoponga. Sta volta è Liliana Segre la vittima: la senatrice a vita si è vaccinata al Fatebenefratelli di Milano – dove è stata accolta insieme all’assessore al Welfare Letizia Moratti – subendo commenti spregevoli e offese sul web nel primo giorno della campagna lombarda per gli over 80. In un video pubblicato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Suonerà strano ma il buon esempio ha bisogno di occhi sani con cui guardarlo: perlomeno sui social – terre di ipocrisia e polemiche – in cui le persone hanno sfondato tutti i filtri dell’educazione. Questi ultimi sono infatti ormai sempre più teatro di insulti e minacce, e a pagarne le spese ultimamente sono spesso coloro che si mostrano in foto nel momento della tanto attesazione, la stessa che sembra essere diventata un pretesto per augurare addirittura la morte a chiunque vi si sottoponga. Sta volta èla vittima: laa vita si èta al Fatebenefratelli di Milano – dove è stata accolta insieme all’assessore al Welfare Letizia Moratti – subendo commenti spregevoli e offese sul web nel primo giorno della campagna lombarda per gli over 80. In un video pubblicato ...

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - AzzolinaLucia : “Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia. Da nonna 90enne invito a non avere paura e a fare il vaccino”.… - RegLombardia : #pianovaccinazioni “Vaccinarsi è una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere con fiducia.” La Senatrice… - antoflex2015 : RT @matteorenzi: Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata contro… - _gxgolden : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… -