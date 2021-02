LA REPUBBLICA CECA RINUCIA ALLA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ E IMPONE L’USO DELLA DOPPIA MASCHERINA (Di venerdì 19 febbraio 2021) Citando un aumento in corso dei casi di Covid-19, il governo ceco ha abbandonato i piani per riaprire negozi “non essenziali” la prossima settimana. Ha anche intensificato il mascheramento, esortando le persone a indossare due maschere chirurgiche o un respiratore in pubblico. I negozi, che avrebbero dovuto riaprire lunedì, non saranno autorizzati a farlo, hanno detto proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Citando un aumento in corso dei casi di Covid-19, il governo ceco ha abbandonato i piani per riaprire negozi “non essenziali” la prossima settimana. Ha anche intensificato il mascheramento, esortando le persone a indossare due maschere chirurgiche o un respiratore in pubblico. I negozi, che avrebbero dovuto riaprire lunedì, non saranno autorizzati a farlo, hanno detto proviene da Database Italia.

Greenpeace_CR : RT @Greenpeace_ITA: .@Generalitalia ha da poco assicurato centrale a carbone di Pocerady, tra più inquinanti d'Europa e responsabile solo n… - UnitaNews : Per Generali la transizione ecologica può aspettare: l’affare del carbone in Repubblica Ceca -… - mattemgn : RT @altreconomia: Generali avrebbe deciso di assicurare la centrale a carbone di Pocerady in Repubblica Ceca, uno degli impianti più inquin… - arcocielo : RT @altreconomia: Generali avrebbe deciso di assicurare la centrale a carbone di Pocerady in Repubblica Ceca, uno degli impianti più inquin… - carmas75 : @_soloGian @CharlyMatt Seeee, pochissimi! Anche in Repubblica Ceca lo riconoscerebbero (Fantozzi era un mito li) -

Ultime Notizie dalla rete : REPUBBLICA CECA Polonia, un cucciolo di canguro a rischio estinzione è nato al Wroclaw Zoo Solo 14 di loro vivono negli zoo in Belgio, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Indonesia. Il primo esemplare di cuscus è nato nello zoo di Wrocaw nel marzo ...

AEROPORTO FORLI' - Il primo volo Lumiwings dal Ridolfi è previsto per venerdì 26 marzo ... le tante culture che hanno influenzato Arad e Craiova in Romania, il mare di Odessa in Ucraina, il connubio tra arte antica e storia moderna che caratterizza Praga in Repubblica Ceca e le ...

Per Generali la transizione ecologica può aspettare: l'affare del carbone in Repubblica Ceca Altreconomia M5s, Di Battista: "Non faccio scissioni ne' fondo partiti" Sta facendo scalpore, in rete, il video girato da un escursionista ceco, Václav Brynda, che ha assistito a quella che lui stesso definisce una scena da manicomio: lungo una pista da sci in Repubblica ...

Caltanissetta, in manette imprenditore di 47 anni L'uomo, che aveva contatti con Olanda, Repubblica Ceca e Slovacchia, è finito ai domiciliari, mentre nei suoi confronti è stato disposto il sequestro preventivo dei beni per un valore equivalente all' ...

Solo 14 di loro vivono negli zoo in Belgio,, Stati Uniti e Indonesia. Il primo esemplare di cuscus è nato nello zoo di Wrocaw nel marzo ...... le tante culture che hanno influenzato Arad e Craiova in Romania, il mare di Odessa in Ucraina, il connubio tra arte antica e storia moderna che caratterizza Praga ine le ...Sta facendo scalpore, in rete, il video girato da un escursionista ceco, Václav Brynda, che ha assistito a quella che lui stesso definisce una scena da manicomio: lungo una pista da sci in Repubblica ...L'uomo, che aveva contatti con Olanda, Repubblica Ceca e Slovacchia, è finito ai domiciliari, mentre nei suoi confronti è stato disposto il sequestro preventivo dei beni per un valore equivalente all' ...