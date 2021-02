La regina Elisabetta revoca tutti i titoli e gli incarichi a Harry e Meghan (Di venerdì 19 febbraio 2021) I duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono stati ufficialmente privati dalla regina dei loro titoli di patroni di una serie di attivit affidate in quanto membri della famiglia reale e - nel caso del ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 febbraio 2021) I duchi di Sussex,, sono stati ufficialmente privati dalladei lorodi patroni di una serie di attivit affidate in quanto membri della famiglia reale e - nel caso del ...

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta priva Harry e Meghan di titoli e incarichi. La decisione dopo la conferma della loro rinuncia… - SkyTG24 : Harry e Meghan, la Regina Elisabetta li priva di titoli e incarichi - infoitcultura : Il principe Filippo resta in ospedale, terza notte di ricovero per il marito della regina Elisabetta - infoitcultura : Harry e Meghan privati di titoli e cariche dalla Regina Elisabetta. «Ha inviato una lettera» -