La Regina Elisabetta revoca ad harry e Meghan titoli ed incarichi come patroni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Buckingham Palace rende noto che la Regina Elisabetta ha privato i Duchi di Sussex del loro status di royal seniors. Ora non potranno patrocinare una serie di eventi in qualità di membri della famiglia reale La Regina Elisabetta II del Regno Unito ha ufficialmente privato harry e Meghan dei loro titoli di patroni di una lunga serie di attività appannaggio dei membri della famiglia reale. È Buckingham Palace a dare la notizia, la residenza della Royal Family. Il brevecomunicato dice che la Regina ha avuto un colloquio con il Duca di Sussex (suo nipote harry) e poi ha annunciato la sua decisione mediante una lettera. Confermata dunque la revoca dello stato di membri senior della famiglia reale. Il ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Buckingham Palace rende noto che laha privato i Duchi di Sussex del loro status di royal seniors. Ora non potranno patrocinare una serie di eventi in qualità di membri della famiglia reale LaII del Regno Unito ha ufficialmente privatodei lorodidi una lunga serie di attività appannaggio dei membri della famiglia reale. È Buckingham Palace a dare la notizia, la residenza della Royal Family. Il brevecomunicato dice che laha avuto un colloquio con il Duca di Sussex (suo nipote) e poi ha annunciato la sua decisione mediante una lettera. Confermata dunque ladello stato di membri senior della famiglia reale. Il ...

Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta priva Harry e Meghan di titoli e incarichi. La decisione dopo la conferma della loro rinuncia… - SkyTG24 : Harry e Meghan, la Regina Elisabetta li priva di titoli e incarichi - rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - Francyloverossi : @CumTtc A lui piace sborrarmi in faccia ?? poi, 'concesso'... chi sono, la regina Elisabetta? ?? - tempoweb : #HarryeMeghan, la vendetta della regina Elisabetta: via i titoli. E loro preparano la bomba da Oprah Winfrey… -