La pupa e il secchione, la sintesi della quinta puntata: chi va in finale? (Di venerdì 19 febbraio 2021) LA pupa E IL secchione E VICEVERSA Come ogni giovedì sera, è andata in onda su Italia Uno, un’altra puntata de ‘ La pupa e il secchione e viceversa ‘ . Ecco cosa è successo ai concorrenti. LEGGI ANCHE LA pupa E IL secchione: LE ANTICIPAZIONI della puntata DEL 18 FEBBRAIO IL SASSOLINO NELLA SCARPA Nell’ultima puntata, sono andati via Jessica e De Santis in sfida con la nuova coppia formata da Manuel e Paolella. Quest’ultima però continua a non essere molto gradita dal gruppo. Linda ha voluto togliersi qualche sassolino nella scarpa facendo presente quest’antipatia condivisa. Gianluca ha poi detto che secondo lui, Paolella prova un interesse nei suoi confronti. In particolare, viene preso in considerazione un momento ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) LAE ILE VICEVERSA Come ogni giovedì sera, è andata in onda su Italia Uno, un’altrade ‘ Lae ile viceversa ‘ . Ecco cosa è successo ai concorrenti. LEGGI ANCHE LAE IL: LE ANTICIPAZIONIDEL 18 FEBBRAIO IL SASSOLINO NELLA SCARPA Nell’ultima, sono andati via Jessica e De Santis in sfida con la nuova coppia formata da Manuel e Paolella. Quest’ultima però continua a non essere molto gradita dal gruppo. Linda ha voluto togliersi qualche sassolino nella scarpa facendo presente quest’antipatia condivisa. Gianluca ha poi detto che secondo lui, Paolella prova un interesse nei suoi confronti. In particolare, viene preso in considerazione un momento ...

HankBarflyer : @drsmoda ...io ci guardo solo 'Pupa e Secchione' - FioreAppassito2 : RT @nooooIknow: Ciao Manuel, mi mancherai. Nel profondo del mio cuore ho tifato per te fino all’ultimo. Tvb Comunque suggerimento per le… - zazoomblog : La Pupa e il Secchione: coppia eliminata quinta puntata e due pupi si baciano - #Secchione: #coppia #eliminata… - alekhogws : @kithogws perché ho finito di vedere la pupa e il secchione e stavo cambiando canale ?? - lunanz33 : Grazie Mediaset per la puntata di #AMICI20 che dovevo recuperare subito dopo la pupa e il secchione -