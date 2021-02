La Procura ha aperto un fascicolo contro gli odiatori fascisti che hanno insultato Liliana Segre

fattoquotidiano : Cosenza, Nicola Morra indagato per le frasi su Jole Santelli. La procura ha aperto un fascicolo per diffamazione ag… - ZZiliani : Forse ce la fa davvero. Il capo della #Procura Federale, #Chinè, potrebbe arrivare al 30 giugno e lasciare la caric… - info_longo : RT @lucabattanta: Stupisce che nessuna procura abbia aperto qualche inchiesta sull' invio di mascherine e dispositivi medici alla Cina ad i… - g_zerbato : RT @lucabattanta: Stupisce che nessuna procura abbia aperto qualche inchiesta sull' invio di mascherine e dispositivi medici alla Cina ad i… - mafberla : RT @lucabattanta: Stupisce che nessuna procura abbia aperto qualche inchiesta sull' invio di mascherine e dispositivi medici alla Cina ad i… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura aperto

Quotidiano Piemontese

Ladi Genova vuole vederci chiaro e haun nuovo fascicolo, con ipotesi di reato di crollo colposodal pm Walter Cotugno e condiviso con i colleghi Stefano Puppo e Daniela ...Ladi Torino haun fascicolo nei confronti di Monica Amore che è indagata... Torino "Riaccendiamo insieme la città", il Comitato giovani uniti per Torino scende in campo Giulia Zanotti ...L’inchiesta per ricettazione riguarda il mercato parallelo dell’antidoto al virus. La denuncia sarebbe stata presentata dall’ufficio del commissario straordinario per l’emergenza, guidato da Domenico ...In Procura a Milano, tra l'altro, è già aperta anche un'altra indagine per molestie e minacce per gli insulti arrivati negli anni scorsi sui social network alla senatrice Segre. Un fascicolo in ...