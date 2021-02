La Procura di Roma indaga sugli intermediari dei vaccini

Leggi su agi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Ladella Repubblica diha aperto un'inchiesta per ricettazione in relazione al mercato, presunto o reale, deicontro il Covid-19, che si sta sviluppando in parallelo a quello ufficiale gestito dall'Europa. A presentare la denuncia a piazzale Clodio sarebbe stato l'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza, guidato da Domenico Arcuri. Gli accertamenti coordinati daltore aggiunto, Nunzia D'Elia, riguardano i presuntiche avrebbero proposto all'Italiadelle case farmaceutiche che recentemente hanno ricevuto l'autorizzazione dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, per l'immissione in commercio.